Beeinträchtigen die Starlink-Satelliten die Beobachtung des Weltalls vom Boden aus wie befürchtet? Ja, das tun sie. Mit bloßen Auge sind diese Satelliten zwar nur kurze Zeit nach dem Start zu sehen, doch sind Teleskope natürlich deutlich empfindlicher. Observatorien wie das Very Large Telescope können dieses Problem noch halbwegs "umgehen", indem sie Bereiche des Himmels anvisieren, die gerade "satellitenfrei" sind. Mit der immer größeren Anzahl solcher Satelliten wird dies allerdings auch immer schwieriger. Die größten Probleme befürchtet man aber erst in Zukunft: So soll zum Beispiel das Vera C. Rubin Observatory, das als Large Synoptic Survey Telescope geplant wurde, sehr große Bereiche des Himmels beobachten. Dadurch kann es den Satelliten praktisch nicht mehr "ausweichen". Auch Radioastronomen haben Probleme, wie eine Studie gezeigt hat, über die wir im Sommer hier berichtet haben (siehe: Satelliten: LOFAR weist störende Leckstrahlung bei Starlink-Satelliten nach vom 6. JUli 2023).