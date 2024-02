Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was sieht man eigentlich genau auf den Bildern der Schatten von Schwarzen Löchern? Bei den veröffentlichten Bildern des Event Horizon Telescope von supermassereichen Schwarzen Löchern (siehe zum Beispiel unseren Artikel von gestern) handelt es sich nicht um klassische Fotos. Die Beobachtungen wurden mit einem Netzwerk aus Radioteleskopen gemacht und die Daten dann mithilfe komplexer Programme interpretiert und ausgewertet. Der sichtbare Schatten entsteht in dem gravitativ stark verzerrten Raum durch den sogenannten Ereignishorizont des Schwarzen Lochs. Material, was diesen Ereignishorizont überquert, kehrt nicht mehr zurück. Der Ereignishorizont ist etwas 2,5 Mal kleiner als der schwarze Schatten. Die Strahlung, die wir "sehen" können, stammt von dem heißem Material, das um das Schwarze Loch kreist. Wie man sich die Vorgänge und die Entstehung des Bildes genau vorstellen kann, ist in einem kleinen Erklärvideo zu sehen, das das Team des Event Horizon Telescope auf Youtube veröffentlicht hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.