Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte die Erdatmosphäre einfach so verschwinden? Nein. Die gravitative Anziehungskraft der Erde ist groß genug, um die Atmosphäre zu halten. Es gibt aber natürlich äußere Einflüsse, die dafür sorgen könnten, dass ein Planet seine Atmosphäre verliert. Dazu zählen beispielsweise starke Eruptionen des Zentralsterns oder auch Sternexplosionen oder andere kosmische Ereignisse in der Nähe. Die gute Nachricht ist aber, dass unsere Sonne nicht zu solchen Eruptionen neigt und in unserer Umgebung keine gefährlichen Ereignisse zu erwarten sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.