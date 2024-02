Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Schritte sollte ein Einsteiger unternehmen, um Wissen in der Astronomie zu sammeln? Das ist etwas davon abhängig, was man machen möchte: Plant man beispielsweise selbst amateurastronomische Beobachtungen durchzuführen, ist der Besuch einer Volkssternwarte oder eines amateurastronomischen Vereins empfehlenswert. Hier lässt sich oft ohne größere finanzielle Investitionen in das Hobby hineinschnuppern. Spezielle Anfängerseiten für den Einstieg in die Amateurastronomie gibt es beispielsweise auch bei der Vereinigung der Sternfreunde. Vereine, Sternwarten und auch Planetarien bieten zudem oft Anfängerkurse an, in denen Grundlagen vermittelt werden. In der Corona-Zeit entstanden auch zahlreiche Videos von Vorträgen, etwa am Haus der Astronomie in Heidelberg (Youtube) oder vom Kanal "Urknall, Weltall und das Leben". Hier findet sich sogar eine Einführungsvorlesung in die Astronomie (Link zu Teil 1). Und je nach Interesse und gewünschter "Tiefe" der Beschäftigung gibt es dann natürlich auch noch unzählige Bücher. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.