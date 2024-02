Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum bewegt sich die Erde auf einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne und nicht auf einer Kreisbahn? Das erste Keplersche Gesetz besagt, dass sich die Planeten auf einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne bewegen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Doch wie kommt es zur Abweichung von der Kreisbahn, die natürlich einen Spezialfall einer elliptischen Umlaufbahn darstellt? Für eine exakte Kreisbahn müssen sehr viele Parameter des Planeten passen und dass dies in den turbulenten Anfangsjahren des Sonnensystems in der protoplanetaren Scheibe tatsächlich so realisiert wurde, ist außerordentlich unwahrscheinlich. So kommt es zu den beobachteten meist nur kleinen Abweichungen von der Kreisbahn. Und natürlich kann man die Umlaufbahnen der Planeten auch nicht unabhängig voneinander betrachten: Die Planeten beeinflussen sich gegenseitig, so dass selbst bei einer anfänglichen exakten Kreisbahn es bald zu geringfügigen Abweichungen kommen würde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.