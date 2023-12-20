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Warum hat der Monat 30 oder 31 Tage?

Die Länge eines Monats ist tatsächlich an den Mondlauf angelehnt, doch leider ist es nicht ganz so einfach: Betrachtet man nämlich den Umlauf des Mondes um die Erde, kann man sich einerseits den sogenannten siderischen Monat anschauen, also die Zeit, die der Mond für einen Umlauf um die Erde - bezogen auf einen Fixstern - benötigt: Dieser dauert 27 Tage, 7 Stunden und 43 Minuten.

Dann gibt es allerdings noch den sogenannten synodischen Monat: Der beschreibt die Dauer, die der Mond benötigt, um von der Erde aus gesehen wieder den gleichen Winkelabstand zur Sonne zu haben - die Erde bewegt sich ja während der Mond umläuft auch weiter um die Sonne. Der synodische Monat ist 29 Tage, 12 Stunden und 44 Minuten lang, was gleichzeitig die mittlere Dauer zwischen zwei aufeinanderfolgenden Neumonden ist. Hier liegt die Grundlage für die Monatsdefinition.

Im Kalender ist nun alles noch etwas komplizierter: Schließlich haben wir ja zwölf Monate und müssen am Ende bei 365 Tagen herauskommen, bzw. bei 366 Tagen bei Schaltjahren. (ds/20. Dezember 2023)

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