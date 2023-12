Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat der GRB 221009A auch Gravitationswellen verursacht, die zu beobachten waren? GRB 221009A war eine starker kurzzeitiger Ausbruch im Gammastrahlenbereich, ein sogenannter Gammablitz, der am 9. Oktober 2022 im Sternbild Pfeil registriert wurde. Es handelte sich um den stärksten jemals registrierten Gammablitz. Solche Gammablitze konnten tatsächlich bereits mit Gravitationswellen in Verbindung gebracht werden: So wurde 2017 quasi parallel zum Gravitationswellensignal GW170817 in der betreffenden Himmelsregion auch ein Gammablitz aufgezeichnet. Von GRB 221009A gibt es keine Gravitationswellenbeobachtungen. Das hat allerdings nichts zu bedeuten: Im Jahr 2022 wurden die großen Detektoren modernisiert und haben daher nicht beobachtet. Der aktuelle sogenannte "Beobachtungsrun" begann erst im Mai 2023. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.