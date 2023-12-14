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Sollte das Universum im Big Rip enden, würde das dann
überall gleichzeitig passieren?
Der "Big Rip" ist eine von mehreren Modellen, die die Kosmologie für das Ende
des Universum diskutiert - wenn auch eine nicht sonderlich wahrscheinliche.
Dabei nimmt die Expansionsrate des Universums immer schneller zu, bis es das
Universum förmlich zerreißt. Dieses Zerreißen würde bei den größten Strukturen
beginnen, also bei Galaxienhaufen und Galaxien, die sich auflösen würden, also
nicht mehr gravitativ gebunden wären und sich dann zu kleineren Systemen, wie
Sonnensystemen fortsetzen und schließlich auch die atomare Ebene erreichen.
(ds/14. Dezember
2023)
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