Sollte das Universum im Big Rip enden, würde das dann überall gleichzeitig passieren?

Der "Big Rip" ist eine von mehreren Modellen, die die Kosmologie für das Ende des Universum diskutiert - wenn auch eine nicht sonderlich wahrscheinliche. Dabei nimmt die Expansionsrate des Universums immer schneller zu, bis es das Universum förmlich zerreißt. Dieses Zerreißen würde bei den größten Strukturen beginnen, also bei Galaxienhaufen und Galaxien, die sich auflösen würden, also nicht mehr gravitativ gebunden wären und sich dann zu kleineren Systemen, wie Sonnensystemen fortsetzen und schließlich auch die atomare Ebene erreichen.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.