Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie erklärt sich die Bildung von Materie nach dem Urknall? In den ersten Minuten nach dem Urknall bildeten sich vor allem Helium-Kerne, Protonen und Neutronen. Die Protonen und Neutronen entstanden aus Quarks, die zuvor bei sinkenden Temperaturen aus einem heißen Plasma herauskondensiert waren. Die genauen Vorgänge in den ersten Sekundenbruchteilen nach dem Urknall sind Gegenstand aktueller Forschung und werden beispielsweise in gewaltigen Teilchenbeschleunigern untersucht, in denen man die Bedingungen direkt nach dem Urknall nachzustellen versucht. Schwerere Elemente wurde dann später erst im Inneren von Sternen durch Sternfusionsprozesse oder beispielsweise in Supernova-Explosionen erzeugt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.