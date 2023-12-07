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Wie erklärt sich die Bildung von Materie nach dem Urknall?
In den ersten Minuten nach dem Urknall bildeten sich vor allem Helium-Kerne,
Protonen und Neutronen. Die Protonen und Neutronen entstanden aus Quarks, die
zuvor bei sinkenden Temperaturen aus einem heißen Plasma herauskondensiert
waren. Die genauen Vorgänge in den ersten Sekundenbruchteilen nach dem Urknall
sind Gegenstand aktueller Forschung und werden beispielsweise in gewaltigen
Teilchenbeschleunigern untersucht, in denen man die Bedingungen direkt nach dem
Urknall nachzustellen versucht. Schwerere Elemente wurde dann später erst im
Inneren von Sternen durch Sternfusionsprozesse oder beispielsweise in
Supernova-Explosionen erzeugt.
(ds/7. Dezember
2023)
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