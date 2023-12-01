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Könnte sich das gesamte Universum drehen?
Mit der Idee, dass sich das ganze Universum dreht, haben sich schon zahlreiche
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befasst - direkt oder indirekt.
Beobachten lässt sich eine solche Drehung nicht. Aber man kann sich natürlich
mit der Frage befassen, welche Effekte ein sich drehendes Universum hätte.
Ein Beispiel für die Theorie eines rotierenden Universums auf Grundlage der
Allgemeinen Relativitätstheorie ist das sogenannte "Gödel-Universum" oder
"R-Universum" des österreichischen Mathematikers Kurt Gödel. Die theoretische
Beschäftigung mit dieser und anderen Theorien führte allerdings bald zu der
Erkenntnis, dass es ein rotierendes Universum nicht geben kann.
Dagegen sprechen auch Beobachtungen wie etwa die kosmische Hintergrundstrahlung.
Mit ihrer Hilfe konnte man inzwischen feststellen, dass unser Universum
unglaublich isotrop ist. Das bedeutet, dass keine Richtung irgendwie etwas
Besonderes darstellt. Dies müsste bei einem rotierenden Universum aber der Fall
sein, da es dann eine Drehachse geben müsste.
(ds/1. Dezember
2023)
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