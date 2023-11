Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Planet Neun wurde noch immer nicht entdeckt. Gibt es alternative Theorien, um die beobachteten Abweichungen zu erklären? Auf die Existenz eines möglicherweise vorhandenen Planeten Neun hat man aus auffälligen Abweichungen der Bahnen bestimmter Objekte geschlossen, die jenseits der Neptunbahn um die Sonne kreisen. Obwohl man inzwischen nach einem solchen Planeten gesucht hat, wurde er noch nicht entdeckt. Allerdings ist das Aufspüren eines so lichtschwachen Objektes in diese Entfernung ohne Kenntnis einer ungefähren Position keine Kleinigkeit, so dass Planet Neun trotzden existieren könnte. Natürlich haben sich auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Gedanken gemacht, welche Erklärungen es für die beobachteten ungewöhnlichen Bahnen geben könnte. Die Vorschläge dafür sind vielfältig: Von kleinen Schwarzen Löcher, über eine alternative Gravitationstheorie bis hin zu verschiedenen Annahmen über die Anordnung der Objekte in dieser Region, beispielsweise in einer Scheibe. Aber all diese Theorien sind - wie Planet Neun selbst - bislang nur Theorien. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.