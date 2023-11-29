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Planet Neun wurde noch immer nicht entdeckt. Gibt es
alternative Theorien, um die beobachteten Abweichungen zu erklären?
Auf die Existenz eines möglicherweise vorhandenen Planeten Neun hat man
aus auffälligen Abweichungen der Bahnen bestimmter Objekte geschlossen, die
jenseits der Neptunbahn um die Sonne kreisen. Obwohl man inzwischen nach einem
solchen Planeten gesucht hat, wurde er noch nicht entdeckt. Allerdings ist das
Aufspüren eines so lichtschwachen Objektes in diese Entfernung ohne Kenntnis
einer ungefähren Position keine Kleinigkeit, so dass Planet Neun trotzden
existieren könnte.
Natürlich haben sich auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Gedanken gemacht, welche Erklärungen es für die beobachteten ungewöhnlichen
Bahnen geben könnte. Die Vorschläge dafür sind vielfältig: Von kleinen Schwarzen
Löcher, über eine alternative Gravitationstheorie bis hin zu verschiedenen
Annahmen über die Anordnung der Objekte in dieser Region, beispielsweise in
einer Scheibe. Aber all diese Theorien sind - wie Planet Neun selbst -
bislang nur Theorien.
(ds/29. November
2023)
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