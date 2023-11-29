Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Planet Neun wurde noch immer nicht entdeckt. Gibt es alternative Theorien, um die beobachteten Abweichungen zu erklären?

Auf  die Existenz eines möglicherweise vorhandenen Planeten Neun hat man aus auffälligen Abweichungen der Bahnen bestimmter Objekte geschlossen, die jenseits der Neptunbahn um die Sonne kreisen. Obwohl man inzwischen nach einem solchen Planeten gesucht hat, wurde er noch nicht entdeckt. Allerdings ist das Aufspüren eines so lichtschwachen Objektes in diese Entfernung ohne Kenntnis einer ungefähren Position keine Kleinigkeit, so dass Planet Neun trotzden existieren könnte.

Natürlich haben sich auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Gedanken gemacht, welche Erklärungen es für die beobachteten ungewöhnlichen Bahnen geben könnte. Die Vorschläge dafür sind vielfältig: Von kleinen Schwarzen Löcher, über eine alternative Gravitationstheorie bis hin zu verschiedenen Annahmen über die Anordnung der Objekte in dieser Region, beispielsweise in einer Scheibe. Aber all diese Theorien sind - wie Planet Neun  selbst - bislang nur Theorien.  (ds/29. November 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.