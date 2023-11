Warum kostet eine Reise durch das Vakuum Energie?

Das Problem ist es nicht, eine Geschwindigkeit im All zu halten, sondern diese erst einmal zu bekommen: Man muss das Material für eine Mission, also das Raumschiff, Treibstoff, Lebensmittel, Sauerstoff, usw. erst einmal von der Erde ins All bringen, was schon einmal viel Energie benötigt. Von dort muss man das Raumschiff auf die benötigte Geschwindigkeit zu seinem Ziel beschleunigen. Und auch für das Schwungholen an einem Planeten auf dem Weg dorthin benötigt man eine entsprechende Geschwindigkeit und den exakten Kurs, weil man ja in geeigneter Weise an dem Planeten vorüberfliegen und nicht von dessen Anziehungskraft eingefangen werden möchte.

Die nächste Herausforderung ist dann die Ankunft am Ziel, also etwa beim Mars. Hier muss man ggf. die Geschwindigkeit wieder reduzieren, damit man nicht einfach an dem Planeten vorüberfliegt, sondern in einen Orbit einschwenken kann. Die Manöver, für die man viel Energie benötigt, sind also immer diejenigen, wo man die Geschwindigkeit eines Raumschiffs verändert - je stärker, desto größer ist der Energiebedarf.

