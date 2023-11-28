Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Warum kostet eine Reise durch das Vakuum Energie?

Das Problem ist es nicht, eine Geschwindigkeit im All zu halten, sondern diese erst einmal zu bekommen: Man muss das Material für eine Mission, also das Raumschiff, Treibstoff, Lebensmittel, Sauerstoff, usw. erst einmal von der Erde ins All bringen, was schon einmal viel Energie benötigt. Von dort muss man das Raumschiff auf die benötigte Geschwindigkeit zu seinem Ziel beschleunigen. Und auch für das Schwungholen an einem Planeten auf dem Weg dorthin benötigt man eine entsprechende Geschwindigkeit und den exakten Kurs, weil man ja in geeigneter Weise an dem Planeten vorüberfliegen und nicht von dessen Anziehungskraft eingefangen werden möchte.

Die nächste Herausforderung ist dann die Ankunft am Ziel, also etwa beim Mars. Hier muss man ggf. die Geschwindigkeit wieder reduzieren, damit man nicht einfach an dem Planeten vorüberfliegt, sondern in einen Orbit einschwenken kann. Die Manöver, für die man viel Energie benötigt, sind also immer diejenigen, wo man die Geschwindigkeit eines Raumschiffs verändert - je stärker, desto größer ist der Energiebedarf.  (ds/28. November 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.