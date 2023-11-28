|
|
Warum kostet eine Reise durch das Vakuum Energie?
Das Problem ist es nicht, eine Geschwindigkeit im All zu halten, sondern diese
erst einmal zu bekommen: Man muss das Material für eine Mission, also das
Raumschiff, Treibstoff, Lebensmittel, Sauerstoff, usw. erst einmal von der Erde
ins All bringen, was schon einmal viel Energie benötigt. Von dort muss man das
Raumschiff auf die benötigte Geschwindigkeit zu seinem Ziel beschleunigen. Und
auch für das Schwungholen an einem Planeten auf dem Weg dorthin benötigt man
eine entsprechende Geschwindigkeit und den exakten Kurs, weil man ja in
geeigneter Weise an dem Planeten vorüberfliegen und nicht von dessen
Anziehungskraft eingefangen werden möchte.
Die nächste Herausforderung ist dann die Ankunft am Ziel, also etwa beim Mars.
Hier muss man ggf. die Geschwindigkeit wieder reduzieren, damit man nicht
einfach an dem Planeten vorüberfliegt, sondern in einen Orbit einschwenken kann.
Die Manöver, für die man viel Energie benötigt, sind also immer diejenigen, wo
man die Geschwindigkeit eines Raumschiffs verändert - je stärker, desto größer
ist der Energiebedarf.
(ds/28. November
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|