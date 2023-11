Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte Leben zuerst auf der Venus entstanden und dann auf die Erde geschleudert worden sein? Die These, dass das Leben nicht auf der Erde selbst, sondern auf einem anderen Himmelskörper im Sonnensystem entstanden ist, wird immer wieder diskutiert und als "Transspermie" bezeichnet. Die Theorie gilt allerdings als spekulativ. Für eine Bestätigung müsste man zumindest einmal auf einem anderen Ort im Sonnensystem auch Leben finden. Es wurde aber schon untersucht, ob primitive Lebensformen einen längeren Aufenthalt im All überleben könnten, was zumindest nicht unmöglich erscheint. Über mögliches Leben auf der Venus weiß man nichts. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Planet nicht immer so lebensfeindlich war, wie er sich heute darstellt. So könnte also auch auf der Venus Leben entstanden sein. Doch könnte dieses auch auf die Erde gelangt sein? Mit einer dicken Atmosphäre wie heute dürfte das "Standardverfahren" dafür ausscheiden: Der Einschlag eines größeren Brockens auf der Oberfläche und das damit verbundene Beschleunigen eines kleineren Meteoriten ins All. Doch könnte die Atmosphäre früher ja durchaus dünner gewesen sein. Allerdings käme ein solcher Brocken auch sehr viel schwieriger zur Erde, als beispielsweise ein Brocken, der bei einem Einschlag auf dem Mars ins All geschleudert wurde. So hat man bis heute auch keine Meteoriten gefunden, die von der Venus oder vom Merkur stammen. Das alles macht es zumindest sehr unwahrscheinlich, dass das Leben von der Venus kommt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.