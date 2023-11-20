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Könnte Leben zuerst auf der Venus entstanden und dann auf
die Erde geschleudert worden sein?
Die These, dass das Leben nicht auf der Erde selbst, sondern auf einem anderen
Himmelskörper im Sonnensystem entstanden ist, wird immer wieder diskutiert und
als "Transspermie" bezeichnet. Die Theorie gilt allerdings als spekulativ. Für
eine Bestätigung müsste man zumindest einmal auf einem anderen Ort im
Sonnensystem auch Leben finden. Es wurde aber schon untersucht, ob primitive
Lebensformen einen längeren Aufenthalt im All überleben könnten, was zumindest
nicht unmöglich erscheint.
Über mögliches Leben auf der Venus weiß man nichts. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass der Planet nicht immer so lebensfeindlich war, wie er
sich heute darstellt. So könnte also auch auf der Venus Leben entstanden sein.
Doch könnte dieses auch auf die Erde gelangt sein? Mit einer dicken Atmosphäre
wie heute dürfte das "Standardverfahren" dafür ausscheiden: Der Einschlag eines
größeren Brockens auf der Oberfläche und das damit verbundene Beschleunigen
eines kleineren Meteoriten ins All. Doch könnte die Atmosphäre früher ja
durchaus dünner gewesen sein. Allerdings käme ein solcher Brocken auch sehr viel
schwieriger zur Erde, als beispielsweise ein Brocken, der bei einem Einschlag
auf dem Mars ins All geschleudert wurde. So hat man bis heute auch keine
Meteoriten gefunden, die von der Venus oder vom Merkur stammen.
Das alles macht es zumindest sehr unwahrscheinlich, dass das Leben von der Venus
kommt.
(ds/20. November
2023)
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