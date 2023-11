Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie sieht ein auf der Erde wütender Tornado eigentlich aus dem All aus? Die eindrucksvollen und zerstörerischen Luftsäulen, die man von Tornados kennt, sind vergleichsweise kleine Strukturen, die aus dem All selbst dann schwer zu erkennen wären, wenn man einen direkten Blick auf sie hätte. Doch den hat man nicht: Tornados sind immer mit Bewölkung wie Cumulus- oder Gewitterwolken verbunden, so dass diese den Blick auf die Luftsäule verhindern. Das Wolkensystem, das Auslöser für den Tornado ist, lässt sich aber natürlich aus dem All verfolgen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.