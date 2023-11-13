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Wie sieht ein auf der Erde wütender Tornado eigentlich aus
dem All aus?
Die eindrucksvollen und zerstörerischen Luftsäulen, die man von Tornados kennt,
sind vergleichsweise kleine Strukturen, die aus dem All selbst dann schwer zu
erkennen wären, wenn man einen direkten Blick auf sie hätte. Doch den hat man
nicht: Tornados sind immer mit Bewölkung wie Cumulus- oder Gewitterwolken
verbunden, so dass diese den Blick auf die Luftsäule verhindern. Das
Wolkensystem, das Auslöser für den Tornado ist, lässt sich aber natürlich aus
dem All verfolgen.
(ds/13. November
2023)
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