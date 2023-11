Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann die Entwicklung der Sonne nicht doch durch die Kollision mit der Andromedagalaxie beeinflusst werden, wenn etwa die Galaxie direkt in unseren Spiralarm rammt? Die Vorhersage, wie genau die Kollision und Verschmelzung von Andromedagalaxie und Milchstraße ablaufen wird, ist außerordentlich schwierig: Schon kleine Abweichungen bei der Geschwindigkeit der Galaxien und ihrer Bewegungsrichtungen können die Abläufe verändern. Hier werden die entsprechenden Simulationen im Laufe der Zeit sicher immer genauer werden, wenn bessere Daten vorliegen. Ein wichtiger Faktor, der die Vorhersage zusätzlich erschwert, ist zudem die Tatsache, dass die gegenseitige Beeinflussung der Galaxien ja nicht erst beginnt, wenn sich praktisch ihre Spiralarme "berühren". Schon viel früher sorgt die Gravitationswirkung für Unruhe und stört beispielsweise die Bahnen von Sternen. In wechselwirkenden Systemen hat man solche Störungen schon lange vor der eigentlichen Kollision beobachtet. Für die Kollision Milchstraße-Andromeda gibt es natürlich Simulationen über den Ablauf. So gab es etwa Modellrechnungen, die darauf hindeuten, dass unser Sonnensystem durch die gravitativen Wechselwirkungen eher in einen deutlich weiter außen liegenden Bereich der Milchstraße abgelenkt werden wird. Wenn das stimmt, wird es also eher einsamer um uns herum - trotz Kollision. Eine "Verjüngung" unserer Sonne, durch von der Galaxienkollision zugeführtes Material, wie vom Fragesteller spekuliert, erscheint auch sonst äußerst unwahrscheinlich. Hierzu würde es schon einer direkten Kollision mit einem anderen Stern bedürfen, was äußerst selten ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.