Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es Zufall, dass sich das Schwarze Loch im Massemittelpunkt unserer Galaxie befindet? Nein, das ist sicherlich kein Zufall: In praktisch jeder Galaxie befindet sich im Zentrum ein supermassereiches Schwarzes Loch und der Grund dafür dürfte in der Entstehungsgeschichte von Galaxie und Schwarzem Loch zu finden sein. Aber auch ohne diese "historische Begründung" finden sich massereichere Objekte in der Regel in den Zentralbereichen von gravitativ gebundenen Systemen. Man beobachtet hier nämlich ein Phänomen, was als "Massensegregation" bekannt ist. Dies führt beispielsweise dazu, dass sich in Kugelsternhaufen massereichere Sterne hauptsächlich im Zentralbereich finden lassen, während massearme Sterne eher in den Außenbereichen zu finden sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.