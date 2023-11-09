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Ist es Zufall, dass sich das Schwarze Loch im
Massemittelpunkt unserer Galaxie befindet?
Nein, das ist sicherlich kein Zufall: In praktisch jeder Galaxie befindet sich
im Zentrum ein supermassereiches Schwarzes Loch und der Grund dafür dürfte in
der Entstehungsgeschichte von Galaxie und Schwarzem Loch zu finden sein. Aber
auch ohne diese "historische Begründung" finden sich massereichere Objekte in
der Regel in den Zentralbereichen von gravitativ gebundenen Systemen. Man
beobachtet hier nämlich ein Phänomen, was als "Massensegregation" bekannt ist.
Dies führt beispielsweise dazu, dass sich in Kugelsternhaufen massereichere
Sterne hauptsächlich im Zentralbereich finden lassen, während massearme Sterne
eher in den Außenbereichen zu finden sind.
(ds/9. November
2023)
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