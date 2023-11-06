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Was genau sagt die Gravitationskonstante G aus?
Die Gravitationskonstante ist eine fundamentale Naturkonstante mit deren Hilfe
sich die Stärke der Gravitation errechnen lässt. Sie taucht im Newtonschen
Gravitationsgesetz auf, mit dem man die Kraft berechnet, mit der sich zwei
kugelsymmetrische Körper in einem bestimmten Abstand voneinander gegenseitig
anziehen. Diese Kraft berechnet sich aus dem Produkt der beiden Massen der
Körper geteilt durch das Quadrat ihres Abstandes multipliziert mit der
Gravitationskonstante G. In der allgemeinen Relativitätstheorie bestimmt G die
Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit.
(ds/6. November
2023)
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