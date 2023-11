Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was genau sagt die Gravitationskonstante G aus? Die Gravitationskonstante ist eine fundamentale Naturkonstante mit deren Hilfe sich die Stärke der Gravitation errechnen lässt. Sie taucht im Newtonschen Gravitationsgesetz auf, mit dem man die Kraft berechnet, mit der sich zwei kugelsymmetrische Körper in einem bestimmten Abstand voneinander gegenseitig anziehen. Diese Kraft berechnet sich aus dem Produkt der beiden Massen der Körper geteilt durch das Quadrat ihres Abstandes multipliziert mit der Gravitationskonstante G. In der allgemeinen Relativitätstheorie bestimmt G die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.