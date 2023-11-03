Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was bedeutet beim Stern Betelgeuse die Angabe einer Umlaufzeit? Bei dieser Angabe handelt es sich um eine Abschätzung, wie schnell der Stern um seine eigene Achse rotiert, wobei man dazu sehr unterschiedliche Angaben findet. So gibt es Messungen, die auf eine Rotationsperiode von etwa 17 Jahren hindeuten, andere kommen auf 31 Jahre. Die Bestimmung der Umlaufdauer eines Sterns ist nicht trivial, da dort beispielsweise Annahmen über die Ausrichtung der Rotationsachse eingehen oder auch Annahmen darüber, ob der Stern eigentlich überall gleich schnell rotiert oder nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.