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Was bedeutet beim Stern Betelgeuse die Angabe einer
Umlaufzeit?
Bei dieser Angabe handelt es sich um eine Abschätzung, wie schnell der Stern um
seine eigene Achse rotiert, wobei man dazu sehr unterschiedliche Angaben findet.
So gibt es Messungen, die auf eine Rotationsperiode von etwa 17 Jahren
hindeuten, andere kommen auf 31 Jahre. Die Bestimmung der Umlaufdauer eines
Sterns ist nicht trivial, da dort beispielsweise Annahmen über die Ausrichtung
der Rotationsachse eingehen oder auch Annahmen darüber, ob der Stern eigentlich
überall gleich schnell rotiert oder nicht.
(ds/3. November
2023)
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