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Wie schnell bläht sich die Sonne auf?

Unsere Sonne wird in etwa fünf Milliarden Jahren zu einem Roten Riesenstern werden und sich dabei so stark ausdehnen, dass die inneren Planeten und ggf. auch die Erde von ihr verschluckt werden. Dies passiert allerdings nicht schlagartig, sondern ist Teil einer Entwicklungsphase, in die die Sonne eintritt, nachdem sie ihren zentralen Vorrat an Wasserstoff zu einem großen Teil verbraucht hat und die vielleicht rund eine halbe Milliarde Jahr dauert. Auch das eigentliche Aufblähen zum Roten Riesen wird sich über Millionen von Jahren erstrecken.

Die Sonne wird übrigens schon jetzt allmählich größer und heller, da sich der Stern durch die kontinuierliche Umwandlung von Wasserstoff in Helium allmählich verändert und Masse verliert. (ds/30. Oktober 2023)

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