Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kollisionen von Himmelskörpern werden immer wie die Kollision von Billardkugeln dargestellt. Müssten sich die Objekte nicht schon früher gravitativ beeinflussen? Grundsätzlich ja, aber dies ist bei künstlerischen Darstellungen nur dann wirklich relevant, wenn sich die Objekte nur ganz allmählich annähern. Und dies dürfte in der Regel eher nicht der Fall sein, weil beispielsweise schon unsere Erde auf ihrer Bahn um die Sonne mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Sekunde unterwegs ist. Die Entfernung zum Mond ist so in wenigen Stunden zurückgelegt. Da aber in Animationen die Geschehnisse meist noch deutlich beschleunigt dargestellt werden, dürften Effekte wie etwa verstärkte Gezeiten durch ein sich näherndes massereiches Objekt kaum sinnvoll darstellbar sein bzw. würden in der Animation erst unmittelbar vor der Kollision wirklich relevant. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.