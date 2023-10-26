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Kollisionen von Himmelskörpern werden immer wie die
Kollision von Billardkugeln dargestellt. Müssten sich die Objekte nicht schon
früher gravitativ beeinflussen?
Grundsätzlich ja, aber dies ist bei künstlerischen Darstellungen nur dann
wirklich relevant, wenn sich die Objekte nur ganz allmählich annähern. Und dies
dürfte in der Regel eher nicht der Fall sein, weil beispielsweise schon unsere
Erde auf ihrer Bahn um die Sonne mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro
Sekunde unterwegs ist. Die Entfernung zum Mond ist so in wenigen Stunden
zurückgelegt.
Da aber in Animationen die Geschehnisse meist noch deutlich beschleunigt
dargestellt werden, dürften Effekte wie etwa verstärkte Gezeiten durch ein sich
näherndes massereiches Objekt kaum sinnvoll darstellbar sein bzw. würden in der
Animation erst unmittelbar vor der Kollision wirklich relevant.
(ds/26. Oktober
2023)
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