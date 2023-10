Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Barnards Pfeilstern ist das uns zweitnächste Sternsystem. Warum wissen wir immer noch nicht, ob er Planeten hat? Weil Planeten nicht leicht zu entdecken sind: Um sie aufspüren zu können, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, die sich aus den Möglichkeiten der uns zur Verfügung stehenden Teleskope ergeben und aus der angewandten Methode zur Suche nach fernen Welten. Die Transitmethode beispielsweise funktioniert - wie der Name schon andeutet - nur, wenn ein extrasolarer Planet von der Erde aus vor seiner Sonne vorüberzieht. Das ist nicht immer der Fall, vermutlich sogar in den meisten Fällen. Die Radialgeschwindigkeitsmethode, bei der man aus einem Wackeln des Zentralsterns auf die Anwesenheit eines umlaufenden Planeten schließt, funktioniert nur, wenn ein Planet entweder seinem Stern sehr nahe oder der Planet selbst sehr massereich ist - am leichtesten zu finden ist ein Planet damit dann, wenn beides der Fall ist, weshalb man auch so viele "heiße Jupiter" entdeckt hat. Für eine direkte Beobachtung schließlich müssen die Bedingungen stimmen: Der Stern darf nicht zu hell, der Planet nicht zu nah am Stern, aber gleichzeitig auch nicht zu dunkel sein. So kann also auch ein naher Stern für die Planetensuche eine echte Herausforderung darstellen. Im Fall von Barnards Pfeilstern gibt es übrigens Hinweise auf die Existenz einer Supererde, die den Stern in rund 233 Tagen umkreist. Bestätigt ist dieser Planet allerdings noch nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.