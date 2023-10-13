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Könnte es sein, dass die Kollision der Milchstraße mit der
Andromedagalaxie die Entwicklung unserer Sonne beeinflusst?
Nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Das Schicksal unserer Sonne, ihre
Entwicklung zum Roten Riesen und zum Weißen Zwerg wird durch die in einigen
Milliarden Jahren stattfindende Kollision mit unserer Nachbargalaxie Andromeda
kaum beeinflusst werden. Der Grund dafür ist einfach: Bei Kollisionen und
Verschmelzungen von Galaxien kommt es praktisch nie zu direkten Kollisionen oder
Berührungen zwischen Sternen, dazu ist der Abstand zwischen den Sternen einfach
zu groß. Vielmehr werden die Sterne auf neue Bahnen gelenkt oder manchmal sogar
aus der Galaxie geschleudert.
(ds/13. Oktober
2023)
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