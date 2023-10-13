Könnte es sein, dass die Kollision der Milchstraße mit der Andromedagalaxie die Entwicklung unserer Sonne beeinflusst?

Nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Das Schicksal unserer Sonne, ihre Entwicklung zum Roten Riesen und zum Weißen Zwerg wird durch die in einigen Milliarden Jahren stattfindende Kollision mit unserer Nachbargalaxie Andromeda kaum beeinflusst werden. Der Grund dafür ist einfach: Bei Kollisionen und Verschmelzungen von Galaxien kommt es praktisch nie zu direkten Kollisionen oder Berührungen zwischen Sternen, dazu ist der Abstand zwischen den Sternen einfach zu groß. Vielmehr werden die Sterne auf neue Bahnen gelenkt oder manchmal sogar aus der Galaxie geschleudert.

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