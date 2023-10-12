Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Wie lange dauert es, bis ein Meteorstrom versiegt ist und gibt es in jüngerer Zeit bedeutende neue Ströme?

Meteorströme, wie etwa die Leoniden, die Perseiden oder die Geminiden, lassen sich in der Regel auf einen Kometen zurückführen, der bei seiner Annäherung an die Sonne eine Staubspur hinterlassen hat. Immer wenn die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne diese Staubspur durchläuft, kommt es - abhängig von der Menge des auf der Bahn vorhandenen Staubs - zu einem Meteorschauer. Kommt der Ursprungskomet wieder in Sonnennähe, kann dieser Staub auch "aufgefrischt" werden, so dass manche Meteorschauer in ihrer Aktivität deutlich schwanken. Von daher lässt sich nicht sagen, wie lange ein Meteorschauer "überlebt".

Es werden auch immer wieder neue Ströme entdeckt, doch handelt es sich dabei eher um Ströme für Experten, genauso werden auch immer wieder Ströme von der Liste der aktiven Ströme genommen. Im Katalog der Internationalen Astronomischen Union finden sich aktuell 112 als gesichert geltende Meteorströme, 43 Meteorströme wurden im Laufe der Jahre von der Liste entfernt. (ds/12. Oktober 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.