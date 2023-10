Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange dauert es, bis ein Meteorstrom versiegt ist und gibt es in jüngerer Zeit bedeutende neue Ströme? Meteorströme, wie etwa die Leoniden, die Perseiden oder die Geminiden, lassen sich in der Regel auf einen Kometen zurückführen, der bei seiner Annäherung an die Sonne eine Staubspur hinterlassen hat. Immer wenn die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne diese Staubspur durchläuft, kommt es - abhängig von der Menge des auf der Bahn vorhandenen Staubs - zu einem Meteorschauer. Kommt der Ursprungskomet wieder in Sonnennähe, kann dieser Staub auch "aufgefrischt" werden, so dass manche Meteorschauer in ihrer Aktivität deutlich schwanken. Von daher lässt sich nicht sagen, wie lange ein Meteorschauer "überlebt". Es werden auch immer wieder neue Ströme entdeckt, doch handelt es sich dabei eher um Ströme für Experten, genauso werden auch immer wieder Ströme von der Liste der aktiven Ströme genommen. Im Katalog der Internationalen Astronomischen Union finden sich aktuell 112 als gesichert geltende Meteorströme, 43 Meteorströme wurden im Laufe der Jahre von der Liste entfernt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.