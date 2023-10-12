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Wie lange dauert es, bis ein Meteorstrom versiegt ist und
gibt es in jüngerer Zeit bedeutende neue Ströme?
Meteorströme, wie etwa die Leoniden, die Perseiden oder die Geminiden, lassen
sich in der Regel auf einen Kometen zurückführen, der bei seiner Annäherung an
die Sonne eine Staubspur hinterlassen hat. Immer wenn die Erde auf ihrer Bahn um
die Sonne diese Staubspur durchläuft, kommt es - abhängig von der Menge des auf
der Bahn vorhandenen Staubs - zu einem Meteorschauer. Kommt der Ursprungskomet
wieder in Sonnennähe, kann dieser Staub auch "aufgefrischt" werden, so dass
manche Meteorschauer in ihrer Aktivität deutlich schwanken. Von daher lässt sich
nicht sagen, wie lange ein Meteorschauer "überlebt".
Es werden auch immer wieder neue Ströme entdeckt, doch handelt es sich dabei
eher um Ströme für Experten, genauso werden auch immer wieder Ströme von der
Liste der aktiven Ströme genommen. Im Katalog der Internationalen Astronomischen
Union finden sich aktuell 112 als gesichert geltende Meteorströme, 43
Meteorströme wurden im Laufe der Jahre von der Liste entfernt.
(ds/12. Oktober
2023)
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