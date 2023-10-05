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Kann man unseren Nachbarn Alpha Centauri am Nachthimmel
sehen? Ist er aufgrund seiner Nähe besonders hell?
Ja, Alpha Centauri - oder genauer: das Paar aus Alpha Centauri A und B - ist
nach Sirius und Canopus der dritthellste Stern am Himmel. Dabei ist Alpha
Centauri A etwas größer und leuchtkräftiger als unsere Sonne, aber kein
Riesenstern. Man kann Alpha Centauri übrigens nur von der Südhalbkugel der Erde
aus sehen, von Mitteleuropa aus ist das Sternpaar unsichtbar. Der dritte Stern
des Alpha-Centauri-Systems, Proxima Centauri, ist sehr viel lichtschwächer: Es
handelt sich um einen roten Zwerg, der nur mit dem Teleskop zu beobachten ist -
trotz seiner Nähe.
(ds/5. Oktober
2023)
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