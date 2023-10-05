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Kann man unseren Nachbarn Alpha Centauri am Nachthimmel sehen? Ist er aufgrund seiner Nähe besonders hell?

Ja, Alpha Centauri - oder genauer: das Paar aus Alpha Centauri A und B - ist nach Sirius und Canopus der dritthellste Stern am Himmel. Dabei ist Alpha Centauri A etwas größer und leuchtkräftiger als unsere Sonne, aber kein Riesenstern. Man kann Alpha Centauri übrigens nur von der Südhalbkugel der Erde aus sehen, von Mitteleuropa aus ist das Sternpaar unsichtbar. Der dritte Stern des Alpha-Centauri-Systems, Proxima Centauri, ist sehr viel lichtschwächer: Es handelt sich um einen roten Zwerg, der nur mit dem Teleskop zu beobachten ist - trotz seiner Nähe. (ds/5. Oktober 2023)

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