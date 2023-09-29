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Würde man auch Asteroiden abzulenken versuchen, wenn diese den Mond treffen könnten?

Die Raumfahrtagenturen haben gerade erst damit begonnen, sich Gedanken darüber zu machen, was man unternehmen könnte, wenn bei den umfangreichen Suchprogrammen tatsächlich einmal ein Asteroid gefunden wird, der die Erde treffen könnte. So laufen erste Experimente im All, wie etwa der Beschuss eines Asteroiden im vergangenen Jahr. Bis ein Asteroid also tatsächlich abgelenkt werden kann, dürfte noch etwas Zeit vergehen.

Ein Einschlag auf dem Mond wäre vermutlich so lange kein Problem, wie sich dadurch keine zusätzliche Gefährdung der Erde ergibt. Denn eines ist sicher: Eine Mission zur Ablenkung eines Asteroiden dürfte sehr teuer werden, so dass man eine solche vermutlich nur versuchen wird, wenn die Erde akut gefährdet ist. (ds/29. September 2023)

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