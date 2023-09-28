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Hat der Jupitermond Himalia einen Submond?
Von einem Submond, also einem Mond von Himalia, ist mir nichts bekannt. Der
Jupitermond Himalia ist mit einem Durchmesser von rund 140 Kilometern der größte
der irregulären Monde des Gasriesen. Himalia ist zudem das größte Objekt einer
als "Himalia-Gruppe" bekannten Gruppe von kleinen Jupitermonden, die einen
vergleichsweise ähnlichen Orbit haben und alle einmal durch das
Auseinanderbrechen eines Asteroiden entstanden sein könnten. Zu den anderen
Monden dieser Gruppen zählen zum Beispiel Leda, Lysithea und Elara.
(ds/28. September
2023)
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