Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat der Jupitermond Himalia einen Submond? Von einem Submond, also einem Mond von Himalia, ist mir nichts bekannt. Der Jupitermond Himalia ist mit einem Durchmesser von rund 140 Kilometern der größte der irregulären Monde des Gasriesen. Himalia ist zudem das größte Objekt einer als "Himalia-Gruppe" bekannten Gruppe von kleinen Jupitermonden, die einen vergleichsweise ähnlichen Orbit haben und alle einmal durch das Auseinanderbrechen eines Asteroiden entstanden sein könnten. Zu den anderen Monden dieser Gruppen zählen zum Beispiel Leda, Lysithea und Elara. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.