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Welchen Durchmesser hat unser Sonnensystem?
Es gibt keine eindeutig definierte Grenze des Sonnensystems. Die äußersten
Objekte, die noch gravitativ an die Sonne gebunden sind, dürften die
(vermuteten) Objekte in der Oortschen Wolke sein, die sich bis in eine
Entfernung von über 100.000 Astronomischen Einheiten erstrecken soll (eine
Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne). Damit
würde das Sonnensystem bis in eine Entfernung von über 1,5 Lichtjahren von der
Sonne reichen, der Durchmesser wäre entsprechend mehr als drei Lichtjahre.
Die Region, in der der Sonnenwind seinen Einfluss ausübt, die sogenannte
Heliosphäre, ist hingegen deutlich kleiner. Die beiden Voyager-Sonden haben
diese Grenzregion bereits erreicht. Sie liegt bei rund 100 Astronomischen
Einheiten, wobei ihre Größe sowohl von der Richtung, in der man das Sonnensystem
verlässt, als auch von der solaren Aktivität abhängig ist.
(ds/27. September
2023)
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