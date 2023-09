Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welchen Durchmesser hat unser Sonnensystem? Es gibt keine eindeutig definierte Grenze des Sonnensystems. Die äußersten Objekte, die noch gravitativ an die Sonne gebunden sind, dürften die (vermuteten) Objekte in der Oortschen Wolke sein, die sich bis in eine Entfernung von über 100.000 Astronomischen Einheiten erstrecken soll (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne). Damit würde das Sonnensystem bis in eine Entfernung von über 1,5 Lichtjahren von der Sonne reichen, der Durchmesser wäre entsprechend mehr als drei Lichtjahre. Die Region, in der der Sonnenwind seinen Einfluss ausübt, die sogenannte Heliosphäre, ist hingegen deutlich kleiner. Die beiden Voyager-Sonden haben diese Grenzregion bereits erreicht. Sie liegt bei rund 100 Astronomischen Einheiten, wobei ihre Größe sowohl von der Richtung, in der man das Sonnensystem verlässt, als auch von der solaren Aktivität abhängig ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.