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Würde sich das Universum nicht ausdehnen, würden sich dann
die Galaxien nicht bewegen?
Die Expansion des Universums sorgt dafür, dass sich Galaxien von uns entfernen -
und zwar umso schneller, je weiter sie von uns entfernt sind. Das gilt
allerdings nur für Galaxien, die nicht gravitativ gebunden, also beispielsweise
Teil eines Galaxienhaufens oder noch größerer Strukturen sind. Entsprechendes
gilt auch für die Bewegung von Galaxien: Ein Wegfall der Expansion des
Universums würde nicht dazu führen, dass sich lokale Bewegungen beispielsweise
innerhalb eines Galaxienhaufens verändern.
(ds/26. September
2023)
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