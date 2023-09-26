Würde sich das Universum nicht ausdehnen, würden sich dann die Galaxien nicht bewegen?

Die Expansion des Universums sorgt dafür, dass sich Galaxien von uns entfernen - und zwar umso schneller, je weiter sie von uns entfernt sind. Das gilt allerdings nur für Galaxien, die nicht gravitativ gebunden, also beispielsweise Teil eines Galaxienhaufens oder noch größerer Strukturen sind. Entsprechendes gilt auch für die Bewegung von Galaxien: Ein Wegfall der Expansion des Universums würde nicht dazu führen, dass sich lokale Bewegungen beispielsweise innerhalb eines Galaxienhaufens verändern.

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