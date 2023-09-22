Gibt es im Sonnensystem ein Beispiel für einen Mond, der selbst einen Mond hat?

Die Möglichkeit von Monden um Monde wurde bereits wissenschaftlich untersucht: Sogenannte "Submonde" könnte es danach nur um große Monde geben, die verhältnismäßig weit von "ihrem" Planeten entfernt sind. Infrage kämen dafür im Sonnensystem etwa der Jupitermond Kallisto, die Saturnmonde Titan und Iapetus oder auch der Erdmond. Entdeckt hat man um diese Monde aber bislang keine Monde. Grund dafür könnten wiederum weitere Einflussfaktoren sein, die die Bahnen potentieller "Mondmonde" destabilisieren.

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