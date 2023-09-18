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Warum ist ein Planet im äußeren Sonnensystem so schwer zu entdecken, wenn man doch schon Planeten um andere Sonnen aufspüren kann?

Weil sich extrasolare Planeten durch Methoden entdecken lassen, die bei der Suche nach einem Planeten im äußeren Sonnensystem nicht anwendbar sind: Extrasolare Planeten findet man beispielsweise durch den Transit des Planeten vor seinem jeweiligen Zentralstern - ein Verfahren, das im Sonnensystem nur für Planeten funktionieren würde, die innerhalb der Erdumlaufbahn um die Sonne umlaufen. Das zweite wichtige Verfahren ist die Radialgeschwindigkeitsmethode, bei der man nach dem Wackeln eines Sterns sucht, das durch einen umlaufenden Planeten erzeugt wird - hier werden in der Regel relativ engumlaufende Planeten gefunden, weil sonst die Störungen zu gering sind.

Um einen Planeten in den äußeren Regionen unseres Sonnensystems zu finden, muss man sehr lange und damit sehr "tief" einzelne Himmelsregionen beobachten: Ein solcher Planet wäre nämlich sehr lichtschwach und würde sich vor dem Hintergrund weiter entfernter Objekte nur sehr langsam bewegen. Man müsste also sehr empfindliche Aufnahmen aller infrage kommenden Himmelsregionen auswerten und darauf nach einem bislang unbekannten Punkt suchen, dessen Position sich im Bezug zu den Sternen zwischen zwei Aufnahmen etwas verändert. Hat man einen solchen Kandidaten entdeckt, muss man durch weitere Beobachtungen versuchen, so viele Daten zu gewinnen, dass sich daraus eine verlässliche Umlaufbahn berechnen lässt. Alles in allem ist dies ein sehr langwieriger Prozess - insbesondere, wenn man gar nicht weiß, wo genau man suchen soll.  (ds/18. September 2023)

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