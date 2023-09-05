Ich habe von Fuerteventura aus gestern Abend eine Reihe von Lichtpunkten gesehen, die über den Himmel gewandet sind. Was kann das gewesen sein?

Es dürfte sich sehr wahrscheinlich um Satelliten der Starlink-Konstellation gehandelt haben, die kürzlich gestartet wurden. Die Satelliten eines Starts wandern für einige Zeit wie auf einer Perlenschur aufgereiht über den Himmel, werden dann aber bald deutlich lichtschwächer. Die Starlink-Konstellation, die der SpaceX-Gründer Elon Musk gerade aufbaut, soll einen weltweiten Internetzugang über Satellit ermöglichen und in der finalen Ausbaustufe über 10.000 Satelliten umfassen.

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