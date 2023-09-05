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Ich habe von Fuerteventura aus gestern Abend eine Reihe von
Lichtpunkten gesehen, die über den Himmel gewandet sind. Was kann das gewesen
sein?
Es dürfte sich sehr wahrscheinlich um Satelliten der Starlink-Konstellation
gehandelt haben, die kürzlich gestartet wurden. Die Satelliten eines Starts
wandern für einige Zeit wie auf einer Perlenschur aufgereiht über den Himmel,
werden dann aber bald deutlich lichtschwächer. Die Starlink-Konstellation, die
der SpaceX-Gründer Elon Musk gerade aufbaut, soll einen weltweiten
Internetzugang über Satellit ermöglichen und in der finalen Ausbaustufe über
10.000 Satelliten umfassen.
(ds/5. September
2023)
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