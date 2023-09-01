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Wenn man auf dem Mond in die Höhe springt, müsste sich doch die Oberfläche unter einem wegbewegen, da es dort keine Atmosphäre gibt, oder?
Nein, die auf dem Mond fehlende Atmosphäre spielt dabei keine Rolle: Die Person,
die zuvor auf der Mondoberfläche steht, macht ja die Bewegung der Oberfläche
auch mit, wenn er noch festen Boden unter den Füßen hat. Wenn er oder sie
springt, geht diese Bewegung nicht plötzlich verloren, sondern überlagert sich
lediglich mit der Bewegung des Sprungs. Auch in einem fahrenden Zug kann man aus
dem gleichen Grund übrigens in die Luft springen, ohne Angst haben zu müssen, an
die Wagonwand zu klatschen.
(ds/1. September
2023)
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