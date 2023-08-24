|
|
Wenn der Urknall praktisch überall stattgefunden hat, wieso
benötigt dann das Licht von Galaxien, die nur kurz nach dem Urknall entstanden
sind, 13 Milliarden Jahre zu uns?
Es gibt in unserer dreidimensionalen Welt keinen Ort, an dem der Urknall
stattgefunden hat. Um sich das besser vorstellen zu können, wird das
expandierende Universum gerne mit der Oberfläche eines Ballons verglichen, auf
der die Galaxien befestigt sind. Bläst man den Ballon auf, entfernen sich die
Galaxien alle voneinander. Der Ort, an dem die Expansion begann, der Mittelpunkt
des Ballons, ist nicht Teil der Ballonoberfläche, also lässt sich auch in dem
zweidimensionalen Ballonuniversum kein Ort des Urknalls ausmachen.
Da sich die Galaxien aber alle voneinander entfernen, wird ihr Abstand
voneinander heute größer sein als zu dem Zeitpunkt, zu dem das Licht die Galaxie
verlassen hat. So kommt es dann, dass eine Galaxie, deren Licht 13 Milliarden
Jahre zu uns benötigt, heute grob die dreifache Entfernung von uns hat.
(ds/24. August
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|