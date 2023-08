Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn der Urknall praktisch überall stattgefunden hat, wieso benötigt dann das Licht von Galaxien, die nur kurz nach dem Urknall entstanden sind, 13 Milliarden Jahre zu uns? Es gibt in unserer dreidimensionalen Welt keinen Ort, an dem der Urknall stattgefunden hat. Um sich das besser vorstellen zu können, wird das expandierende Universum gerne mit der Oberfläche eines Ballons verglichen, auf der die Galaxien befestigt sind. Bläst man den Ballon auf, entfernen sich die Galaxien alle voneinander. Der Ort, an dem die Expansion begann, der Mittelpunkt des Ballons, ist nicht Teil der Ballonoberfläche, also lässt sich auch in dem zweidimensionalen Ballonuniversum kein Ort des Urknalls ausmachen. Da sich die Galaxien aber alle voneinander entfernen, wird ihr Abstand voneinander heute größer sein als zu dem Zeitpunkt, zu dem das Licht die Galaxie verlassen hat. So kommt es dann, dass eine Galaxie, deren Licht 13 Milliarden Jahre zu uns benötigt, heute grob die dreifache Entfernung von uns hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.