Was bedeutet die Abkürzung beim Doppelstern BRD1? Der Name des Doppelsterns BRD1, der sich im Sternbild Giraffe befindet, weist auf den Astronomen hin, der den Stern in (s)einen Katalog aufgenommen hat: F. Bird.