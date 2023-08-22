Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Was hat es mit Phänomenen auf sich, die schneller sind als das Licht?

Bislang hat man noch keinen Hinweis darauf gefunden, dass irgendein Phänomen tatsächlich der Vorhersage von Einsteins Relativitätstheorie widerspricht, dass nichts schneller sein kann als das Licht und insbesondere Informationen auch nicht schneller übermittelt werden können. Allerdings ist man schon mehrfach auf Phänomene gestoßen, wo dies scheinbar der Fall ist.

So gibt es in der Astronomie Beobachtungen, bei denen sich Objekte scheinbar mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen, doch konnte man in allen Fällen zeigen, dass es sich dabei um eine Täuschung handelt. Auch in der Quantenphysik gibt es immer wieder Berichte darüber, dass in Experimenten Informationen mit Überlichtgeschwindigkeit übermittelt worden sind. Allerdings ist auch dies eine Frage der - nicht immer trivialen - Interpretation der Experimente und die Lehrmeinung dazu ist weiterhin, dass die Obergrenze Lichtgeschwindigkeit auch hier nicht verletzt wurde. (ds/22. August 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.