Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was hat es mit Phänomenen auf sich, die schneller sind als das Licht? Bislang hat man noch keinen Hinweis darauf gefunden, dass irgendein Phänomen tatsächlich der Vorhersage von Einsteins Relativitätstheorie widerspricht, dass nichts schneller sein kann als das Licht und insbesondere Informationen auch nicht schneller übermittelt werden können. Allerdings ist man schon mehrfach auf Phänomene gestoßen, wo dies scheinbar der Fall ist. So gibt es in der Astronomie Beobachtungen, bei denen sich Objekte scheinbar mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen, doch konnte man in allen Fällen zeigen, dass es sich dabei um eine Täuschung handelt. Auch in der Quantenphysik gibt es immer wieder Berichte darüber, dass in Experimenten Informationen mit Überlichtgeschwindigkeit übermittelt worden sind. Allerdings ist auch dies eine Frage der - nicht immer trivialen - Interpretation der Experimente und die Lehrmeinung dazu ist weiterhin, dass die Obergrenze Lichtgeschwindigkeit auch hier nicht verletzt wurde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.