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Was hat es mit Phänomenen auf sich, die schneller sind als
das Licht?
Bislang hat man noch keinen Hinweis darauf gefunden, dass irgendein Phänomen
tatsächlich der Vorhersage von Einsteins Relativitätstheorie widerspricht, dass
nichts schneller sein kann als das Licht und insbesondere Informationen auch
nicht schneller übermittelt werden können. Allerdings ist man schon mehrfach auf
Phänomene gestoßen, wo dies scheinbar der Fall ist.
So gibt es in der Astronomie Beobachtungen, bei denen sich Objekte scheinbar mit
Überlichtgeschwindigkeit bewegen, doch konnte man in allen Fällen zeigen, dass
es sich dabei um eine Täuschung handelt. Auch in der Quantenphysik gibt es immer
wieder Berichte darüber, dass in Experimenten Informationen mit
Überlichtgeschwindigkeit übermittelt worden sind. Allerdings ist auch dies eine
Frage der - nicht immer trivialen - Interpretation der Experimente und die
Lehrmeinung dazu ist weiterhin, dass die Obergrenze Lichtgeschwindigkeit auch
hier nicht verletzt wurde.
(ds/22. August
2023)
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