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Wie kann man sicher sein, dass Galaxien mit hoher
Rotverschiebung kurz nach dem Urknall entstanden sind, wenn das Universum doch
eine Durchmesser von bis zu 90 Milliarden Lichtjahren hat?
Das Licht einer Galaxie, die direkt nach dem Urknall entstanden ist, benötigt zu
uns rund 13 Milliarden Jahre - das ist nur wenig kürzer als das aktuelle Alter
des Universums. Diese Lichtlaufzeit entspricht aber nicht der Entfernung dieser
Galaxie, sondern diese wird - aufgrund der Ausdehnung des Universums - heute
rund 45 Milliarden Jahre von uns entfernt sein. Aus diesen 45 Milliarden
Lichtjahren ergibt sich dann auch der in der Frage genannte Durchmesser von 90
Milliarden Lichtjahren. Wenn wir aber eine Galaxie entdecken, deren Licht 13
Milliarden Jahre zu uns unterwegs war, kann diese gar nicht anders als im sehr
jungen Universum entstanden sein.
(ds/21. August
2023)
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