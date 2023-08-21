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Wie kann man sicher sein, dass Galaxien mit hoher Rotverschiebung kurz nach dem Urknall entstanden sind, wenn das Universum doch eine Durchmesser von bis zu 90 Milliarden Lichtjahren hat?

Das Licht einer Galaxie, die direkt nach dem Urknall entstanden ist, benötigt zu uns rund 13 Milliarden Jahre - das ist nur wenig kürzer als das aktuelle Alter des Universums. Diese Lichtlaufzeit entspricht aber nicht der Entfernung dieser Galaxie, sondern diese wird - aufgrund der Ausdehnung des Universums - heute rund 45 Milliarden Jahre von uns entfernt sein. Aus diesen 45 Milliarden Lichtjahren ergibt sich dann auch der in der Frage genannte Durchmesser von 90 Milliarden Lichtjahren. Wenn wir aber eine Galaxie entdecken, deren Licht 13 Milliarden Jahre zu uns unterwegs war, kann diese gar nicht anders als im sehr jungen Universum entstanden sein. (ds/21. August 2023)

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