|
|
Wird das während der Apollo-Missionen gesammelte
Mondgestein auch noch mit den heutigen, besseren Geräten untersucht?
Das wird es in der Tat - und dies nicht nur, weil heute genauere Analysen
möglich sind als vor 50 Jahren, sondern teils auch deshalb, weil sich neue
Fragestellungen ergeben haben. Wir berichten bei astronews.com regelmäßig über
die Ergebnisse, wie etwa in dem Beitrag
Mondgestein: Erdtrabant ist noch etwas älter vom 31. Juli 2019.
(ds/18. August
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|