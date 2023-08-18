Wird das während der Apollo-Missionen gesammelte Mondgestein auch noch mit den heutigen, besseren Geräten untersucht?

Das wird es in der Tat - und dies nicht nur, weil heute genauere Analysen möglich sind als vor 50 Jahren, sondern teils auch deshalb, weil sich neue Fragestellungen ergeben haben. Wir berichten bei astronews.com regelmäßig über die Ergebnisse, wie etwa in dem Beitrag Mondgestein: Erdtrabant ist noch etwas älter vom 31. Juli 2019.

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