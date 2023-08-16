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Wenn eine Sternschnuppe auf die Erde fällt, wird ihr Material dann chemisch verändert?

Viele Meteoroiden, die in die Erdatmosphäre eintreten und als Sternschnuppen oder Meteore sichtbar werden, verglühen vollständig in der Erdatmosphäre. Bei ausreichender Größe kann aber etwas Material übrigbleiben, das dann als Meteorit auf die Erde fällt. Diese Meteoriten sind an der Oberfläche aufgeschmolzen und somit nicht mehr in dem Zustand, in dem sie durch das All geflogen sind. Auch wenn man das Innere des Meteoriten untersucht, wird man die Hitzeentwicklung beim Flug durch die Erdatmosphäre immer im Hinterkopf behalten müssen. Bei auf dem Erdboden entdeckten Meteoriten muss man zudem noch berücksichtigen, dass sie auch bereits eine gewissen Zeit dem Wetter auf der Erde ausgesetzt waren, was zu weiteren Veränderungen führen kann. (ds/16. August 2023)

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