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Wenn eine Sternschnuppe auf die Erde fällt, wird ihr
Material dann chemisch verändert?
Viele Meteoroiden, die in die Erdatmosphäre eintreten und als Sternschnuppen
oder Meteore sichtbar werden, verglühen vollständig in der Erdatmosphäre. Bei
ausreichender Größe kann aber etwas Material übrigbleiben, das dann als Meteorit
auf die Erde fällt. Diese Meteoriten sind an der Oberfläche aufgeschmolzen und
somit nicht mehr in dem Zustand, in dem sie durch das All geflogen sind. Auch
wenn man das Innere des Meteoriten untersucht, wird man die Hitzeentwicklung
beim Flug durch die Erdatmosphäre immer im Hinterkopf behalten müssen. Bei auf
dem Erdboden entdeckten Meteoriten muss man zudem noch berücksichtigen, dass sie
auch bereits eine gewissen Zeit dem Wetter auf der Erde ausgesetzt waren, was zu
weiteren Veränderungen führen kann.
(ds/16. August
2023)
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