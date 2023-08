Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ich verstehe nicht, warum ein Blick an den Himmel immer auch ein Blick in die Vergangenheit ist. Wieso sieht man nicht das, was im selben Moment geschieht? Weil die Information, dass etwas geschieht, erst übertragen werden muss - durch Licht oder Radiowellen oder eine andere Form der Strahlung. Und diese breitet sich zwar sehr schnell (nämlich mit Lichtgeschwindigkeit) aus, aber trotzdem nur mit einer endlichen Geschwindigkeit. Über lange Entfernungen, wie wir sie im All haben, macht dies einen merklichen Unterschied - auf der Erde fällt das hingegen kaum auf. Das Licht eines Objektes liefert uns ständig Informationen über den Zustand des Objekts, benötigt aber eine gewisse Zeit, um uns zu erreichen. Man kann sich das vielleicht mit einer Analogie vorstellen: Als es noch kein Telefon gab, wurden Informationen oft per Bote übermittelt. Um uns nun beispielsweise über den Gesundheitszustand einer Person zu informieren, könnte diese zu jeder Stunde einen Boten zu uns schicken, der uns dann mitteilt, wie es der Person geht. Wir erhalten so regelmäßig Informationen über den Gesundheitszustand, allerdings immer mit Verzögerung - die Verzögerung entspricht der Dauer, die der Bote für seinen Weg benötigt. Im Falle unseres Blicks an den Himmel ist das Licht der Bote. Auch dieses kann man sich als kleine Teilchen vorstellen, die sich auf den Weg machen, um uns über den Zustand eines bestimmten Objektes zu informieren. Und die Entfernung des Objekts sorgt dann für eine verzögerte Information über den Zustand, weil auch die Lichtteilchen für die Strecke eine bestimmte Zeit benötigen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.