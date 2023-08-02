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Wann wurde das Space Shuttle Enterprise gebaut und
geliefert?
Das Space Shuttle Enterprise war der Prototyp für die späteren
Raumfähren der US-Raumfahrtbehörde NASA und nicht weltraumtauglich. Mit ihm
wurden aber Flugversuche in der Atmosphäre durchgeführt. Ursprünglich sollte der
Prototyp den Namen Constitution, also "Verfassung", bekommen. Der
eigentliche Bau der Enterprise begann - nach längerer Vorbereitung -
Mitte 1974, die Fertigstellung erfolgte dann im September 1976. 1977 begannen
dann die Tests mit dem Shuttle. Heute kann man die Enterprise im
Intrepid Sea, Air & Space Museum in New York besichtigen.
(ds/2. August
2023)
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