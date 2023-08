Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann wurde das Space Shuttle Enterprise gebaut und geliefert? Das Space Shuttle Enterprise war der Prototyp für die späteren Raumfähren der US-Raumfahrtbehörde NASA und nicht weltraumtauglich. Mit ihm wurden aber Flugversuche in der Atmosphäre durchgeführt. Ursprünglich sollte der Prototyp den Namen Constitution, also "Verfassung", bekommen. Der eigentliche Bau der Enterprise begann - nach längerer Vorbereitung - Mitte 1974, die Fertigstellung erfolgte dann im September 1976. 1977 begannen dann die Tests mit dem Shuttle. Heute kann man die Enterprise im Intrepid Sea, Air & Space Museum in New York besichtigen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.