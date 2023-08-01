|
|
Warum findet zwischen gravitativ gebundenen Systemen keine
Ausdehnung des Universums statt?
Obwohl unser Universum expandiert, ändern sich doch die Abstände von Atomen, die
Bahnen von Planeten in Sonnensystemen, der Orbit von Sternen um das Zentrum
einer Galaxie oder auch die Bewegung von Galaxien in Galaxienhaufen dadurch
nicht. Grund dafür ist eine besondere Eigenschaft der Expansion des Raums: Es
handelt sich dabei nicht etwa um eine Kraft, die in Konkurrenz zu Kern- oder
Gravitationskräften tritt, sondern vielmehr um eine Rate, die beschreibt, wie
schnell sich der Raum zwischen zwei Punkten ausdehnt. Diese Expansion findet
tatsächlich überall statt. Wenn jedoch zwei Objekte einmal so aneinander
gebunden sind, dass sie trotz dieser Expansion zusammenbleiben, dann bleiben sie
auch immer zusammen, ohne dass sich die Größe des Systems verändert.
(ds/1. August
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|