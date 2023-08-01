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Warum findet zwischen gravitativ gebundenen Systemen keine Ausdehnung des Universums statt?

Obwohl unser Universum expandiert, ändern sich doch die Abstände von Atomen, die Bahnen von Planeten in Sonnensystemen, der Orbit von Sternen um das Zentrum einer Galaxie oder auch die Bewegung von Galaxien in Galaxienhaufen dadurch nicht. Grund dafür ist eine besondere Eigenschaft der Expansion des Raums: Es handelt sich dabei nicht etwa um eine Kraft, die in Konkurrenz zu Kern- oder Gravitationskräften tritt, sondern vielmehr um eine Rate, die beschreibt, wie schnell sich der Raum zwischen zwei Punkten ausdehnt. Diese Expansion findet tatsächlich überall statt. Wenn jedoch zwei Objekte einmal so aneinander gebunden sind, dass sie trotz dieser Expansion zusammenbleiben, dann bleiben sie auch immer zusammen, ohne dass sich die Größe des Systems verändert. (ds/1. August 2023)

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