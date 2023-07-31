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Wie würde theoretisch ein Schwarzes Loch enden?
Wenn man davon ausgeht, dass es die von Stephen Hawking vorhergesagte Strahlung
Schwarzer Löcher, die sogenannte "Hawking-Strahlung", tatsächlich gibt (und dass
das Schwarze Loch dauerhaft keinen Nachschub mehr an Material bekommt), würden
sie sich tatsächlich quasi in "Nichts" auflösen, also "verdampfen".
Diese Strahlung, die Hawking aus Quantenfeldtheorie und allgemeiner
Relativitätstheorie abgeleitet hat, wirkt sich allerdings nur über extrem lange
Zeiträume aus: Bis ein Schwarzes Loch wirklich verdampft ist, vergeht eine Zeit,
die ein Vielfaches des heutigen Alters des Universums beträgt.
(ds/31. Juli
2023)
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