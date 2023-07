Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie würde theoretisch ein Schwarzes Loch enden? Wenn man davon ausgeht, dass es die von Stephen Hawking vorhergesagte Strahlung Schwarzer Löcher, die sogenannte "Hawking-Strahlung", tatsächlich gibt (und dass das Schwarze Loch dauerhaft keinen Nachschub mehr an Material bekommt), würden sie sich tatsächlich quasi in "Nichts" auflösen, also "verdampfen". Diese Strahlung, die Hawking aus Quantenfeldtheorie und allgemeiner Relativitätstheorie abgeleitet hat, wirkt sich allerdings nur über extrem lange Zeiträume aus: Bis ein Schwarzes Loch wirklich verdampft ist, vergeht eine Zeit, die ein Vielfaches des heutigen Alters des Universums beträgt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.