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Wie groß kann ein Stern maximal werden?

Sterne können nicht beliebig groß bzw. massereich werden, da irgendwann der Strahlungsdruck so groß wird, dass der Stern instabil wird. Es gibt hier allerdings keinen fest definierten Wert, da dieser von einer Reihe von Faktoren abhängt, wie zum Beispiel der chemischen Zusammensetzung des Sterns. Man geht aber von Werten aus, die etwa bei der 150-fachen Masse der Sonne liegen. Es wurden allerdings auch schon massereichere Sterne gefunden, doch könnte es sich dabei auch um Verschmelzungen von zwei oder mehr Sternen handeln. Außerdem ist die Massenbestimmung von solchen Riesensternen noch sehr ungenau. Was die Ausdehnung eines Sterns angeht, so kann diese sogar bei weit über dem 1000-fachen Durchmesser der Sonne liegen. (ds/28. Juli 2023)

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