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Wie sehr interessiert sich die professionelle Astronomie
für die aktuelle Berichterstattung über Unidentified Aerial Phenomena?
Erst gestern gab es im US-Kongress wieder eine Anhörung zu angeblichen Ufo-Sichtungen
oder die behauptete Bergung eines außerirdischen Flugobjekts durch das
US-Militär. Ein Teilbereich der Astronomie ist die Suche nach Signalen
außerirdischer Intelligenz, Beweise für den Besuch einer solchen außerirdischen
Intelligenz auf der Erde wären da natürlich hochwillkommen. So dürften
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich für diesen Teilbereich
interessieren, die entsprechenden Berichte und Anhörungen durchaus mit einem
gewissen Interesse verfolgen, allerdings gab es da bislang nichts, was irgendwie
als ein konkreter Beweis taugen würde - das war auch bei der Anhörung gestern
nicht anders.
Die meisten dürften die Berichte daher eher mit einem Stirnrunzeln zur Kenntnis
nehmen, da es sich dabei in weiten Teilen doch eher um eine oft schon
verschwörungstheoretische Sensationsberichterstattung handelt, die bestenfalls
als Unterhaltung, aber nicht als ernsthafter wissenschaftlicher Diskurs zu
werten ist.
(ds/27. Juli
2023)
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