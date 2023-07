Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie sehr interessiert sich die professionelle Astronomie für die aktuelle Berichterstattung über Unidentified Aerial Phenomena? Erst gestern gab es im US-Kongress wieder eine Anhörung zu angeblichen Ufo-Sichtungen oder die behauptete Bergung eines außerirdischen Flugobjekts durch das US-Militär. Ein Teilbereich der Astronomie ist die Suche nach Signalen außerirdischer Intelligenz, Beweise für den Besuch einer solchen außerirdischen Intelligenz auf der Erde wären da natürlich hochwillkommen. So dürften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich für diesen Teilbereich interessieren, die entsprechenden Berichte und Anhörungen durchaus mit einem gewissen Interesse verfolgen, allerdings gab es da bislang nichts, was irgendwie als ein konkreter Beweis taugen würde - das war auch bei der Anhörung gestern nicht anders. Die meisten dürften die Berichte daher eher mit einem Stirnrunzeln zur Kenntnis nehmen, da es sich dabei in weiten Teilen doch eher um eine oft schon verschwörungstheoretische Sensationsberichterstattung handelt, die bestenfalls als Unterhaltung, aber nicht als ernsthafter wissenschaftlicher Diskurs zu werten ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.