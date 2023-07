Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn sich das Universum immer schneller ausdehnt, sollte man doch irgendwann keine Sterne mehr sehen können, oder? Die Ausdehnung des Universums betrifft nur gravitativ ungebundene Strukturen, wirkt sich also nicht im Sonnensystem, in der Milchstraße oder auch in unserem lokalen Galaxienhaufen aus. Die Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, sind aber ausschließlich Sterne der Milchstraße, so dass sich dieser Anblick nicht ändern wird. Das gilt allerdings nicht für weit entfernte Galaxien: Wenn sie sich immer schneller von uns entfernen, wird auch ihr Licht so stark ins Rote verschoben, dass wir sie im Optischen nicht mehr sehen können. Das ist übrigens auch einer der Gründe dafür, dass der wissenschaftliche Nachfolger von Hubble, das James Webb Space Telescope, im Infraroten beobachtet. Einige Kosmologen sagen daher auch voraus, dass es im Universum in der Zukunft sehr einsam werden kann - damit meinen sie aber die Sichtbarkeit entfernter Galaxien und nicht die der Sterne der Milchstraße am Nachthimmel. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.