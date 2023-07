Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Pläne, auf einem Objekt wie z. B. ʻOumuamua eine Sonde zu landen, so dass diese dann mit dem Objekt "mitfliegt"? Nein, solche Pläne gibt es bislang nicht. Man müsste eine solche Sonde praktisch auch auf Verdacht bauen, da Objekte wie ʻOumuamua sehr spät entdeckt werden, so dass es für eine Mission nur ein sehr kleines Zeitfenster gibt. Die europäische Weltraumorganisation ESA hat allerdings Pläne, die der Idee des Fragestellers ähneln: Im Rahmen der Mission Comet Interceptor soll Ende des Jahrzehnts eine Sonde gestartet und am Lagrange-Punkt L2 "geparkt" werden. Sobald ein interessanter Komet oder auch ein interstellares Objekt erscheint, von dessen Erkundung man sich neue wissenschaftliche Ergebnisse erhofft, könnte die Sonde von dort losgeschickt werden und das Objekt erkunden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.