Was bedeutet beim Kometen 109P/Swift-Tuttle die Nummer 109?

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Es handelt sich um eine fortlaufende Nummerierung von kurzperiodischen Kometen mit als gesichert geltenden Bahndaten. Als "kurzperiodisch" bezeichnet man einen Kometen, wenn er maximal 200 Jahre für einen Umlauf um die Sonne benötigt. Der Komet "Nummer 1" dieser Art ist 1P/Halley. Inzwischen haben über 500 Kometen eine solche Nummer erhalten.
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