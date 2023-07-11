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Woher kommt die Energie, durch die sich Licht mit
Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann?
Bei Licht handelt es sich um elektromagnetische Wellen, die wir in einem
bestimmten Wellenlängenbereich als "Licht" bezeichnen. Elektromagnetische Wellen
breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus - es handelt sich ja nicht um Materie,
die erst beschleunigt werden muss. Das "Lichtteilchen", das Photon, ist daher
auch masselos. Seine Energie erhält das Licht somit in dem Moment, wo es
entsteht.
(ds/11. Juli
2023)
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