Woher kommt die Energie, durch die sich Licht mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann?

Bei Licht handelt es sich um elektromagnetische Wellen, die wir in einem bestimmten Wellenlängenbereich als "Licht" bezeichnen. Elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus - es handelt sich ja nicht um Materie, die erst beschleunigt werden muss. Das "Lichtteilchen", das Photon, ist daher auch masselos. Seine Energie erhält das Licht somit in dem Moment, wo es entsteht.

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