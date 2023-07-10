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Lässt sich ein Satellit zur Kommunikation mit der erdabgewandten Seite des Mondes im All stationieren?

Ja, das ist durchaus möglich und es gibt dafür verschiedene Strategien. Die chinesische Raumfahrtagentur hat eine davon in die Tat umgesetzt: 2018 startete sie den Relaissatelliten "Elsternbrücke", um mit Lander und Rover der Mission Chang’e 4 auf der erdabgewandten Seite des Mondes kommunizieren zu können. Er kreist nicht um den Mond, sondern befindet sich in einem Halo-Orbit um den zweiten Lagrange-Punkt des Erde-Mond-Systems. Er befindet sich somit - von der Erde aus gesehen - "hinter" dem Mond und hat ständig die erdabgewandte Seite des Mondes und die Erde im Blick.

Obwohl auch der Halo-Orbit um L2 ständige Kurskorrekturen erfordert, gilt ein Satellit an dieser Stelle als günstigste Möglichkeit eine ständige Verbindung zur erdabgewandten Seite des Mondes herzustellen. (ds/10. Juli 2023)

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