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Lässt sich ein Satellit zur Kommunikation mit der
erdabgewandten Seite des Mondes im All stationieren?
Ja, das ist durchaus möglich und es gibt dafür verschiedene Strategien. Die
chinesische Raumfahrtagentur hat eine davon in die Tat umgesetzt: 2018 startete
sie den Relaissatelliten "Elsternbrücke", um mit Lander und Rover der Mission
Chang’e 4 auf der erdabgewandten Seite des Mondes kommunizieren zu
können. Er kreist nicht um den Mond, sondern befindet sich in einem Halo-Orbit
um den zweiten Lagrange-Punkt des Erde-Mond-Systems. Er befindet sich somit -
von der Erde aus gesehen - "hinter" dem Mond und hat ständig die erdabgewandte
Seite des Mondes und die Erde im Blick.
Obwohl auch der Halo-Orbit um L2 ständige Kurskorrekturen erfordert, gilt ein
Satellit an dieser Stelle als günstigste Möglichkeit eine ständige Verbindung
zur erdabgewandten Seite des Mondes herzustellen.
(ds/10. Juli
2023)
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