Gibt es Pläne für ein Teleskop auf dem Mond?

Es gibt aktuell keine bereits beschlossenen Projekte in dieser Richtung, aber natürlich Überlegungen, da ja der Mond inzwischen von mehreren Raumfahrtagenturen zum nächsten Ziel für die astronautische Raumfahrt erklärt worden ist. Insbesondere für die Radioastronomie hätte der Standort Mond entscheidende Vorteile, da man es hier nicht mit Störungen wie auf der Erde zu tun hätte. Bei der NASA arbeitet man beispielsweise gerade an einer Lunar Crater Radio Telescope genannten Projektidee, bei der ein Mondkrater auf der erdabgewandten Seite zu einer großen Radioschüssel ausgebaut werden soll.

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