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Gibt es Pläne für ein Teleskop auf dem Mond?
Es gibt aktuell keine bereits beschlossenen Projekte in dieser Richtung, aber
natürlich Überlegungen, da ja der Mond inzwischen von mehreren
Raumfahrtagenturen zum nächsten Ziel für die astronautische Raumfahrt erklärt
worden ist. Insbesondere für die Radioastronomie hätte der Standort Mond
entscheidende Vorteile, da man es hier nicht mit Störungen wie auf der Erde zu
tun hätte. Bei der NASA arbeitet man beispielsweise gerade an einer Lunar
Crater Radio Telescope genannten Projektidee, bei der ein Mondkrater auf
der erdabgewandten Seite zu einer großen Radioschüssel ausgebaut werden soll.
(ds/7. Juli
2023)
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